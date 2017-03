Gần 80 trẻ mầm non nhập viện do ngộ độc thực phẩm

Sáng 20-10, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Vĩnh Long xác nhận đã lấy mẫu thực phẩm tại Trường Mầm non Họa Mi, nơi trước đó có 78 trẻ phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm

Theo BS Huỳnh Châu Tuấn, Phó Giám đốc BV Đa khoa huyện Tam Bình, chiều 19-10 bệnh viện đã liên tục tiếp nhận hàng chục bệnh nhi được gia đình đưa đến nhập viện. 78 trẻ này đều có biểu hiện nôn ói, một số trẻ bị tiêu chảy, sốt nhẹ…

"Qua sàng lọc, bước đầu các bác sĩ chẩn đoán các cháu bị ngộ độc thức ăn tương đối nhẹ. Chỉ có chín ca nặng phải truyền dịch" - BS Tuấn thông tin.



Trẻ bị ngộ độc thực phẩm tại trường mầm non đang được điều trị tại bệnh viện

Sáng 20-10, tiếp xúc với chúng tôi, chị Lê Thị Thúy một phụ huynh ngụ khóm 2, trị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình kể lại: “Gần 2 giờ chiều hôm qua, nhà trường gọi thông báo bé bị ói. Gia đình đến đón về thì đến 3 giờ cháu tiếp tục ói nhiều hơn và nói mệt. Tôi cho cháu vào bệnh viện thì được chẩn đoán là bị ngộ độc”.

Được biết Trường Mầm non Họa Mi có 273 trẻ theo học và ăn tại trường. Hiện vụ việc đang được kiểm tra, làm rõ.