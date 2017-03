Gặp những người tử tế quanh lô độc đắc

Có người nói ra nói vào rằng sao vợ chồng tui không tráo mấy tờ vé số đó để số trúng thành của mình. Tôi nói cho ngay là trời cho ai nấy hưởng. Nếu trời đã không cho mà mình cứ giành lấy thì trước sau gì cũng mất, không mất cái này thì mất cái khác. Không phải của mình thì mình nhận làm gì. Anh LÊ VĂN NAM, chồng chị Lành Người bán vé số dạo mất tiền vì lòng tham của khách Trưa 2-12, một thanh niên mua vé số của người bán vé số dạo tên Nguyễn Văn Mạnh (tạm trú tại C3 ấp Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Đồng thời, người thanh niên đổi ba tờ vé số trúng giải 6 ngày 1-12 của An Giang với số đuôi là 547 (tổng cộng 600.000 đồng). Ngày 29-12, ông Mạnh đem vé số đi đổi mới biết đó là vé giả. “Bình thường để ý thấy dấu tẩy xóa hoặc cắt dán là tui biết vé giả ngay. Còn vé này do họ tự in ra giống y đúc, không phân biệt được. Nếu ai cũng tham kiểu này thì chết dân bán số dạo tụi tui vì thường không đổi thì họ không thèm mua vé mới” - ông Mạnh than thở.