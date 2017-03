Gây 30 vụ cướp bằng bình xịt hơi cay

Hiện có sáu nghi can bị bắt gồm Nguyễn Thủy Hoàng, Cô Khương Duy, Chung Thanh Toàn, Lê Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hoàng Hiếu và Nguyễn Quang Thái về các hành vi: cướp tài sản, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liên tục gây án

Cầm đầu băng cướp là Nguyễn Thủy Hoàng từng có tiền án về tội cướp giật tài sản và đang trốn lệnh truy nã của Công an quận Tân Bình. Theo khai báo ban đầu của Hoàng và đồng bọn, chúng đã gây ra khoảng 28 vụ cướp lẫn trộm khắp các quận 7, 2, 4, 12, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Bình Chánh, Nhà Bè… Công an đã thu hồi 13 xe máy mà nhóm Hoàng cướp được.

Theo lời kể của Thiếu tá Phạm Văn Giao, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 7, cách đây hơn một tháng, tại địa bàn quận 7 liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp táo bạo khiến người dân lo sợ. Theo các nạn nhân trình báo thì họ đang đi trên đường bỗng dưng bị khoảng 4-5 thanh niên đi xe máy từ sau ập đến xịt hơi cay vào mặt, rồi đánh tới tấp bằng dao, móc khóa, gậy... Nạn nhân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cướp tài sản, xe máy. Qua truy xét, công an nhận định các vụ cướp trên do cùng một băng nhóm gây ra. Công an quận 7 đã xác lập chuyên án do Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn trực tiếp chỉ huy để đấu tranh.

Nguyễn Thủy Hoàng và đồng bọn. Ảnh: CTV

Gần 40 trinh sát được điều động vào cuộc với quyết tâm triệt phá cho bằng được nhóm cướp nguy hiểm này. Điều khó khăn là khi tiếp xúc với các nạn nhân, không ai cung cấp được thông tin quý giá. Bởi khi bị tấn công bằng bình xịt hơi cay hay bị đánh phủ đầu bằng dao, họ đều choáng váng, không thể nhận diện được đặc điểm của nhóm cướp.

Cướp để “nướng” tiền vào vũ trường

Sau khi sàng lọc, ban chuyên án đã lần ra manh mối băng nhóm Nguyễn Thủy Hoàng có “sào huyệt” nằm tại Nhà Bè, quy tụ nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm. Hoàng có gương mặt thư sinh nhưng cầm đầu băng cướp với thủ đoạn tàn độc. Mỗi khi ra đường, Hoàng đi xe Suzuki “xì po”, đội nón bảo hiểm của công an, trên mu bàn tay trái có một vết xăm hình hoa văn.

Hơn một tháng ròng rã đeo bám, tối 8-10, ban chuyên án cùng lực lượng trinh sát hình sự đặc nhiệm, Công an huyện Nhà Bè bắt “nguội” năm nghi can trong một quán billiards tại thị trấn Phú Xuân (Nhà Bè). Trong số này có Hoàng.

Theo lời khai của Hoàng, sau khi trốn truy nã của Công an quận Tân Bình, Hoàng dạt về Nhà Bè chung sống như vợ chồng với một cô gái bán cà phê tên Thảo. Đồng thời, Hoàng kết hợp với Duy mở tiệm sửa xe tại nhà để che đậy hoạt động trộm cướp. Trong gần 30 vụ cướp, Hoàng và Duy đều có mặt điều hành.

Vụ gần đây vào giữa tháng 9-2012, Hoàng cùng ba đồng bọn dùng bình xịt hơi cay tấn công chị HCN (ngụ quận 7) tại dốc cầu Tân Thuận 2. Lúc chị N. té xuống đường, nhóm của Hoàng đã cướp xe máy tẩu thoát, bên trong cốp xe có 1,5 triệu đồng, một nhẫn hột xoàn (trị giá 40 triệu đồng), hai ĐTDĐ và nhiều giấy tờ tùy thân.

Theo Hoàng khai, tài sản cướp trộm được chúng bán hoặc cầm cố cho Nguyễn Quang Thái lấy tiền ăn chơi tại các quán bar, vũ trường, khi hết tiền thì tiếp tục đi gây án.

Cơ quan CSĐT Công an quận 7 kêu gọi những đối tượng có liên quan đến nhóm cướp Nguyễn Thủy Hoàng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

HOÀNG TUYẾT