GĐ Công an HN: Thấy xác mới định được tội danh

Xin ông cho biết kế hoạch tìm xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền của cơ quan công an trong những ngày tới?



Công an Hà Nội vẫn đang tích cực truy tìm xác của nạn nhân. Ngoài cách mò xác (chúng tôi thuê 10 thợ lặn lặn dọc đến Yên Lệnh để tìm xác) thì còn thả câu.



Có ý kiến cho rằng bác sỹ Tường có thể không vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng như lời khai mà đã phi tang bằng cách khác. Ông có thể cho biết ý kiến của mình?



Khả năng nhiều nhất là đối tượng ném xác nạn nhân xuống sông. Vì ngoài lời khai của ông Tường thì còn nhiều tài liệu khác nữa, có cả những nhân chứng khác nữa.



Ông đánh giá thế nào về mức độ nghiêm trọng của vụ việc này?



Trước mắt để chờ cơ quan điều tra kết luận đã. Vấn đề phải tìm được xác nạn nhân thì mới định được đúng tội danh.



Nếu trong trường hợp không tìm được xác thì sao?



Cơ quan công an quyết tâm là phải tìm thấy, bằng mọi giá phải tìm thấy.



Theo khoa học kỹ thuật hình sự thế giới, một người bị chết đuối dưới nước thường thì 5-7 ngày là nổi, tùy thuộc thời tiết nóng hay lạnh. Còn nếu chết từ trên bờ rồi vứt xuống nước thì 18 đến 25 ngày mới nổi, theo khoa học hình sự thế giới tổng kết và thực tiễn tại Việt Nam.



Đã có vụ nào bị vứt xác tương tự vụ việc này nhưng cơ quan công an không tìm được xác không, thưa ông?



Chưa bao giờ có vụ nào mà cơ quan công an không tìm được xác. Chúng tôi quyết tâm là phải tìm thấy xác nạn nhân.





Theo Cẩm Quyên - Xuân Quý - Lê Anh Dũng (VNN)