Ghen tuông, dùng xăng đốt người tình

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian bán quán cà phê ở Vũng Tàu, Võ Thị Diễm quen biết Nguyễn Văn Tửng Em (ngụ huyện Bình Đại, Bến Tre). Cả hai đưa nhau về nhà Diễm sống như vợ chồng được ba tháng. Gần đây, do có bạn trai khác nên Diễm không cho Tửng Em ngủ chung. Do ghen tức, ngày 10-7, Tửng Em mua xăng để sẵn ở nhà chờ đến khuya thì dùng liềm cắt lúa chém vào xương sống của Diễm. Tiếp theo, Tửng Em tưới xăng bật quẹt đốt phòng Diễm đang ngủ. Mẹ Diễm là bà Nữ vào phòng cứu con đã bị phỏng nặng.

Cùng ngày, Công an tỉnh Tiền Giang bắt khẩn cấp Trần Trọng Truyền (ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Phan Văn Dũng. Do trước đây Truyền bị Dũng bắt quả tang khi đang quan hệ tình ái với một phụ nữ nên khi thấy Dũng đi ngang nhà Truyền đuổi đánh Dũng. Sau đó người dân phát hiện Dũng nằm chết cách nhà Truyền không xa. Truyền đã đến công an xã đầu thú và khai nhận đã dùng dao đâm chết Dũng.

ANH HOÀNG