Ghi chức danh cha trên thiệp cưới của con

Suốt tuần qua, nhiều người dân TP Cần Thơ bàn tán về chuyện ông Nguyễn Hùng Dũng - Phó ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP Cần Thơ - tổ chức đám cưới cho con trai, ngoài thiệp mời ghi cả chức danh của ông.

Một cán bộ nhận được thiệp mời bày tỏ, đám cưới con là để thân tộc, bạn bè hai họ đến chung vui, mang tính thân tình. Một lãnh đạo doanh nghiệp thì cho biết, không thân thiết với gia đình ông Dũng nhưng thấy dưới tên cán bộ có ghi chức danh quá to nên cả nể đi dự tiệc vào trưa thứ hai, 5/9.