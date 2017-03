Giả bộ đội, công an để lừa đảo

Chiều 23-12, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ Nguyễn Văn Hòa (trú Ứng Hòa, Hà Nội) do hành vi giả danh bộ đội và công an để lừa đảo. Trước đó, ông Bùi Văn Khải (trú Hà Đông) làm đơn tố giác Hòa giả danh bộ đội, cảnh sát để “chạy” việc làm cho các con ông Khải với số tiền 830 triệu đồng.

Từ tháng 2-2011, Hòa tự nhận là cán bộ Bộ Tư lệnh Biên phòng đóng quân tại Gia Lâm (Hà Nội), có khả năng xin cho con trai của ông Khải vào làm việc tại BV Quân y 103 hoặc BV Quân y 108 với số tiền là 250 triệu đồng. Hòa tiếp tục nhận giúp con gái ông Khải vào làm tại BV Đa khoa Hà Đông với chi phí 120 triệu đồng. Sau đó, đối tượng này giới thiệu đã chuyển sang Bộ Công an và tiếp tục hứa giúp một con gái khác của ông Khải vào Học viện Cảnh sát nhân dân với chi phí 460 triệu đồng. Có được số tiền trên, Hòa đã tiêu hết. TX