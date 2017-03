Gia cầm không rõ nguồn gốc tiếp tục vào TP.Hồ Chí Minh

Trước đó, chiều 12-2, lực lượng thú y TP.HCM phát hiện xe tải do tài xế Nguyễn Hoàng Minh (ngụ Cần Giuộc, Long An) điều khiển đang xuống hàng tại ngã tư Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50 (thuộc địa bàn huyện Bình Chánh).





Vịt làm sẵn không nguồn gốc được đựng trong bao bì chưa đóng kín miệng có in tên cơ sở Quốc Dũng. Ảnh: TRẦN NGỌC



Kiểm tra, cơ quan thú y phát hiện trên xe có 50 con vịt làm sẵn (125 kg) không giấy kiểm dịch, có dấu hiệu biến chất. Một số vịt được đựng trong bao bì có in cơ sở Quốc Dũng nhưng chưa được đóng kín miệng. Cơ quan thú y còn ghi nhận trên xe có 25 kg bao bì chưa sử dụng in tên cơ sở Quốc Dũng và 1,5 kg bao bì chưa sử dụng cũng in tên cơ sở Quốc Dũng nhưng in thêm ngày đóng gói 12-2.





Trạm Thú y huyện Bình Chánh đang tìm chủ nhân của 26,5 kg bao bì in tên cơ sở Quốc Dũng. Ảnh: TRẦN NGỌC



Ngoài tiêu hủy 50 con vịt, Trạm Thú y huyện Bình Chánh còn đề xuất phạt ông Minh 3,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, trạm cũng mời chủ cơ sở Quốc Dũng để làm rõ nguồn gốc 26,5 kg bao bì. Nếu số bao bì nói trên không do cơ sở Quốc Dũng in thì ông Minh sẽ liên đới chịu trách nhiệm vì giả nhãn thương hiệu.