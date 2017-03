Giả con cán bộ cấp tướng lừa hơn 42 tỷ đồng

Ngày 26/7, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án Trương Ngọc Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phúc An Thịnh) và Trương Tấn Đạt (Tổng Giám đốc điều hành Công ty Phúc An Thịnh) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 12/2012, cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đề nghị truy tố 2 bị can này, nhưng theo yêu cầu tố tụng cần bổ sung 5 vấn đề có liên quan nên đến nay vụ án mới hoàn tất.

Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, số lượng bị hại nhiều. Bị can Dũng đã giả danh cán bộ công an, giả danh con một vị tướng để chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng của nhiều cá nhân, doanh nghiệp thông qua việc chuyển nhượng nền đất không có thật.

Ngoài ra, bằng thủ đoạn mời đối tác liên doanh đầu tư dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi tại phường 13, quận 3, TP HCM và xin giấy phép đầu tư, Dũng đã chiếm đoạt 17,5 tỷ đồng của 4 doanh nghiệp. Trong số này, Dũng chiếm đoạt 3 tỷ đồng của ông Đồng Minh Toàn (Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Phước) thông qua thỏa thuận góp vốn liên doanh đầu tư dự án.

Quá trình điều tra bổ sung xác định, Dũng không có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Toàn khi mượn 1,5 tỷ đồng. Việc cho mượn được cơ quan công an cho là tự nguyện, có sự thỏa thuận giữa hai bên, không liên quan việc góp vốn liên doanh đầu tư dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi.

Quá trình điều tra bổ sung cũng làm rõ một số yêu cầu tố tụng nhằm làm sáng tỏ tính khách quan, chân thực của vụ án; đảm bảo việc truy tố, xét xử đúng người, đúng pháp luật.

(Theo Công an nhân dân)