Giả công an đi trấn lột tiền người bán vé số

Trước đó, chiều 27-11, chị L. đang bán vé số trên đường Hải Hồ (quận Hải Châu), chuẩn bị gom sổ đưa vé số về đại lý thì có một người đàn ông xuất hiện mua vé số. Người này rút ra một chiếc thẻ màu đỏ ghi thẻ công an, xưng là đại úy, đang công tác tại Công an TP Đà Nẵng. Khi chị L. chưa kịp đưa tiền, người đàn ông rút thêm chiếc còng số 8 dọa bắt và yêu cầu chị L. nộp 100.000 đồng.

Sáng ngày 29-11, khi tên giả danh công an này quay lại tiếp tục đòi tiền chị L. đã bị công an phục bắt. Xác minh ban đầu, thẻ công an mà tên Quốc có là thẻ giả và y đã kiếm được khá nhiều tiền từ tấm thẻ giả này.



HK