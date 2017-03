Giả danh “cán bộ trại giam” để lừa đảo

Ba không có việc làm ổn định nhưng giới thiệu là cán bộ công an công tác Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, có thể “chạy” được cho mọi người vào ngành công an hoặc trường quân đội.

Trước đó, Ba hẹn cha con VVT đến quán ăn gần cổng Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An rồi nhận 10 triệu đồng để “chạy” cho con ông T. vào ngành công an. Sau đó, Ba yêu cầu ông T. đưa cho Ba thêm 30 triệu đồng. Ba đưa một bộ đồ quân phục cho ông T. và nói: “Sắp tới nó mặc đi làm” rồi lấy tiếp của ông T. 6 triệu đồng.

Đồng thời, tháng 8-2012, Ba nhận 52 triệu đồng của ông VTB (trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) để “chạy” cho con trai ông vào học Học viện Hậu cần Quân sự rồi bỏ trốn.

Đ.LAM