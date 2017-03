Giả danh cảnh sát hình sự để cướp xe

Đêm 26-5, ông Nguyễn Văn Hà điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi đường Lê Văn Khương (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) ông bị Huyên và Thắng ép xe vào lề đường, tự xưng là cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ, yêu cầu ông xuất trình giấy tờ xe. Do ông Hà không mang theo giấy tờ nên Huyên nói sáng mai liên hệ Công an phường Thới An, quận 12 để làm việc, nhận lại xe rồi Huyên lên xe máy của ông Hà tẩu thoát. Thấy nghi vấn, ông Hà đuổi theo tri hô, khống chế được Thắng. Biết đồng bọn sa lưới, Huyên đã đến Công an huyện Hóc Môn đầu thú.

HOÀNG TUYẾT