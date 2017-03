Giả danh công an để lừa đảo

(PL)- Ngày 15-6, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết đã chuyển giao Nguyễn Thị Bích Thành (ngụ phường Xuân An, TP Phan Thiết) cho cơ quan điều tra Công an TP Phan Thiết làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24-5, TAND huyện Hàm Thuận Bắc mở phiên tòa lưu động tại xã Hồng Sơn xét xử vụ án chống người thi hành công vụ. Thành mặc sắc phục cảnh sát mang quân hàm thượng sĩ đến xem. Sau khi phiên tòa kết thúc, Thành đến gặp người nhà các bị cáo hứa “chạy” giúp các bị cáo giảm án và được giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận. Tin lời, cha một bị cáo đưa cho Thành 1,5 triệu đồng. Sau đó biết anh NTH (ngụ Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam) có nhu cầu thi tuyển vào ngành công an, Thành hứa “chạy” cho anh vào ngành với giá 30 triệu đồng. Ngày 11-6, sau khi nhận tiền của anh H., Thành đi mua xe Air Blade. Lúc Thành đến nhà ông Bùi Minh Giang, Phó Công an xã Hồng Sơn, mượn hộ khẩu để làm giấy tờ xe thì bị ông giữ lại, báo công an. PHƯƠNG NAM