Giả danh sinh viên để chuyển xe gian qua Campuchia

Ngày 16-2, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đã phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh xóa đường dây tiêu thụ xe gian qua Campuchia.

Ngày 15-2, Công an huyện Đức Hòa bắt quả tang Ngô Đức Trí (26 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) chạy xe Air Blade BKS 60R2-4544 (xe trộm) trên đường qua huyện Đức Huệ để đưa sang Campuchia tiêu thụ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện đây là đường dây tiêu thụ xe gian lớn do Huỳnh Văn Trai, Võ Thị Nhở (ngụ huyện Đức Hòa) cầm đầu. Theo ghi nhận ban đầu, đường dây này đã tiêu thụ 150 xe mô tô các loại sang biên giới.

Mỗi ngày có khoảng 40 chiếc xe gian được chuyển qua Campuchia theo tuyến đường tắt. Khi điều khiển xe, các đối tượng gỉa danh là sinh viên, công nhân… để qua mắt công an.

Mỗi chuyến trót lọt, người vận chuyển nhận được từ 200.000 - 300.000 đồng. Theo H.Minh (NLĐO)