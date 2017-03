Gia đình bị giữ tại sân bay dọa kiện Vietnam Airlines

Trong đơn gửi Tổng giám đốc hãng hàng không Vietnam Airlines, ông Lê Toàn, chồng bà Đỗ Thị Kim Liên, khẳng định thái độ của tiếp viên trưởng không đúng và có rất nhiều hành khách trên chuyến bay đó không đồng ý về cách xử lý của tiếp viên này.

Bà Liên khóc khi trình bày lại sự việc vào sáng 23/11. Ảnh: Kiên Cường

Gia đình bà Liên, Tổng giám đốc công ty bảo hiểm AAA, vô cùng phẫn nộ và bất ngờ trước việc bị áp giải bởi 10 nhân viên an ninh khi vừa xuống sân bay. "Tôi đã vi phạm điều gì để bị áp giải như một tội phạm, hai con nhỏ (bé 3 tuổi và 5 tuổi) thật sự bị sốc trước cảnh tượng này", bà Liên vừa khóc vừa trình bày trong buổi họp báo sáng nay tại trụ sở AAA.

Nữ doanh nhân này cũng phản bác hoàn toàn luận điểm cho rằng vì vấn đề an ninh mà chị phải bị áp giải. Hơn 20 phút đầu, gia đình 4 người vẫn ngồi trên 3 ghế hạng C (hạng thương gia) bình thường, con nhỏ được chị bế vào lòng.

"Sự việc xảy ra khi đến phần phục vụ bữa ăn, tiếp viên đột nhiên yêu cầu một người phải về ghế hạng phổ thông để tiện phục vụ. Chúng tôi không đồng ý với lý do con nhỏ không thể tách rời khỏi cha mẹ, lời qua tiếng lại, tôi có to tiếng "chúng mày làm như vậy là chị không đồng ý", nhưng sau đó chồng tôi vẫn chấp hành và xuống ghế phổ thông ngồi", chị Liên kể lại.

Tất cả chỉ diễn ra 5 phút, gia đình chị Liên tưởng đã chấm dứt sự việc nhưng khi máy bay vừa đáp, hơn 10 nhân viên an ninh đã áp giải chị Liên cùng 2 con nhỏ về khu vực công an cửa khẩu và giữ ở đó hơn 3 tiếng đồng hồ. Biên bản sau đó được lập với lý do đơn giản là có bất thường giữa hành khách và tiếp viên.

Theo chồng bà Liên - người liên quan đến vụ việc, chính tiếp viên trưởng đã thông báo với cơ trưởng để cơ trưởng báo cáo an ninh sân bay sự việc, dẫn đến việc áp giải trên. "Khiếu nại là bước đầu, sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục làm cho ra lẽ và sẽ khởi kiện tiếp viên trưởng Nguyễn Thị Hồng Viện về hành vi "làm nhục người khác"", ông Toàn khẳng định.

Luật sư Phạm Ngọc Trung, Công ty luật Nam An cho rằng, liên quan đến vấn đề danh dự thì luật dân sự cho phép được quyền khởi kiện và yêu cầu bồi thường. "Hành vi làm nhục người khác" sẽ có yếu tố tăng nặng khi người xử sự này có chức vụ. Cũng theo ông Trung, luật hàng không dân dụng quy định, hành vi áp giải chỉ được áp dụng với đối tượng khủng bố hay tội phạm. "Hành vi của gia đình chị Liên không nằm trong đối tượng này", ông Trung khẳng định.

Một diễn biến khác, sau khi cơ trưởng Ruslan Musaev báo cáo lại toàn bộ sự việc, chiều nay Vietnam Airliens cũng đã có thông báo chính thức về vấn đề này. Theo đó, hãng hàng không này khẳng định việc ngồi sai chỗ so với vé đã mua là "vi phạm quy định an toàn bay".

Vietnam Airline cho rằng, khi máy bay chuẩn bị cất cánh, gia đình chị Liên đã tự ý đưa một trẻ em có chỗ tại hạng ghế phổ thông lên ngồi cùng một ghế với mình tại hạng thương gia mà không có sự đồng ý của tiếp viên phục vụ. Mặc dù được các tiếp viên và tiếp viên trưởng Nguyễn Thị Hồng Viện chỉ dẫn cặn kẽ, song gia đình này vẫn có thái độ, lời lẽ không đúng mực và không tuân thủ yêu cầu này. Nhiều lần giải thích việc ngồi như vậy là sai quy định và không đảm bảo an toàn cho chính hành khách và trẻ em nhưng hành khách tiếp tục có thái độ không chấp hành và lăng mạ tiếp viên.

"Xét thấy việc khách không tuân thủ quy định của Vietnam Airlines và có nguy cơ uy hiếp tới an toàn của chuyến bay, cơ trưởng đã báo cáo nhà chức trách sân bay Tân Sơn Nhất (sân bay đến). Theo đúng quy định, sau khi hạ cánh tại đây, nhà chức trách sân bay đã đưa khách về làm tường trình và lập biên bản giữa các bên liên quan", thông cáo báo chí nêu rõ.

Quan điểm của Tổng công ty hàng không Việt Nam, trường hợp đặc biệt về chỗ ngồi sẽ do cơ trưởng hoặc tiếp viên trưởng quyết định, hành khách không được tự ý chuyển đổi chỗ ngồi khi chưa được phép.

Đối với thái độ tiếp viên, Vietnam Airlines cũng khẳng định trường hợp nếu tiếp viên đã có thái độ không đúng mực với hành khách, Tổng công ty luôn cầu thị và sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định.

Hôm 22/11, gia đình bà Liên đi chặng Singapore - TP HCM của chuyến bay VN740 vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc hơn 14h, đã bị an ninh sân bay giải về khu vực công an cửa khẩu và lưu giữ ở đó hơn 3 tiếng đồng hồ.

Gia đình 4 người này mua vé khứ hồi Singapore - TP HCM, lượt về chỉ có 3 vé hạng C (thương gia) và một vé thường. Trước đó, khi mua vé, gia đình chị Liên được nhân viên bán vé giải thích là nếu hạng C còn trống chỗ sẽ xếp cho con nhỏ ngồi cùng. Nhưng thực tế khi lên máy bay, dù khoang hạng C vẫn còn trống chỗ, song tiếp viên đã yêu cầu thành viên gia đình bà Liên ngồi đúng chỗ ghi trên vé. Hai bên đã to tiếng dẫn đến bất đồng.

