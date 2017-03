Gia đình mong muốn đưa tro cốt nạn nhân về nước

“Tôi mong muốn đưa thi thể chồng từ Nga về quê nhà an táng nhưng qua tìm hiểu chi phí quá lớn. Tôi mong muốn hỏa thiêu để đưa tro cốt về quê nhưng được biết chi phí hỏa táng đưa tro cố về quê cũng hơn 150 triệu đồng/người. Chúng tôi đang nộp đơn nhờ Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và chờ cộng đồng người Việt ở Nga giúp đỡ đưa tro cốt chồng tôi về quê nhà. Gia đình ba nạn nhân quê xã Nghĩa An đều có nguyện vọng như vậy”.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 27-12-2013, những người lao động quê Nghệ An ở Nga báo về cho các gia đình và chính quyền địa phương cho biết anh Sầm Văn Bình, anh Đặng Công Xuân và Phạm Văn Tiện (cùng quê ở xóm 10A, xã Nghĩa An) đi lao động “chui” ở Nga bị tử vong do bị rò rỉ gas trong phòng. Trước đó, đêm 26-12, do thời tiết lạnh, anh Bình, Xuân và Tiện cùng bật gas trong phòng ngủ để sưởi ấm, do hệ thống ống dẫn gas bị rò rỉ nên ba người chết ngạt trong phòng.

Đ.LAM