Gia đình nạn nhân yêu cầu làm rõ vụ xe Dream phát nổ

Theo anh Quế, cho đến khi vụ nổ xảy ra, chiếc xe vẫn đang trong thời hạn được bảo hành. Do đó, gia đình không hiểu nguyên nhân khiến xe nổ là do lỗi của nhà sản xuất hay do có kẻ đặt bom trả thù.

Được biết sau khi tai nạn xảy ra, đại diện Công ty Việt Long (đại lý bán xe cho gia đình) đã hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng. Hiện Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cũng đã vào cuộc nhằm phân tích, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ.

THÀNH VĂN