Giả gái, “chat sex” lừa hàng trăm triệu đồng

Ngày 5-7, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đang điều tra làm rõ hành vi sử dụng mạng Internet, thiết bị kỹ thuật số để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nghi can Nguyễn Ngọc Tuấn (trú phường Phước Mỹ, Sơn Trà).

Theo cơ quan điều tra, Tuấn thường lên mạng tạo nhiều tài khoản Yahoo với những nick name như: co-be-xinh-dep-1992, Ky.xinh.1990… để “chat sex” với nhiều người. Sau khi tìm được “con mồi”, Tuấn nói là con gái và hứa sẽ cho xem thân thể qua webcam với điều kiện bạn chat phải nộp card điện thoại hoặc card game cho Tuấn. Nếu nộp card trên 500.000 đồng/lượt thì Tuấn sẽ mở webcam cho xem “phần trên” với khoảng thời gian 4-6 phút. Nếu số tiền nạp trên 1 triệu đồng thì bạn chat mới được xem “phần dưới” với thời gian ngắn. Để có hình ảnh “tươi mát”, Tuấn lên mạng tải các đoạn video sex rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa, làm clip phát trên webcam máy vi tính của Tuấn.

Với thủ đoạn này, Tuấn đã dụ được nhiều “con mồi” sập bẫy. Tuấn khai chỉ tính riêng trong tháng 5-2013, đã nhận hơn 50 triệu đồng vào tài khoản. Nhiều trường hợp bạn chat cung cấp mã card không đúng hoặc số tiền dưới 500.000 đồng thì Tuấn hủy nick và đưa người đó vào “danh sách đen”.

Tuấn khai sau khi nhận được mã số thẻ cào, Tuấn lên trang web cá nhân của mình để rao bán với giá rẻ hơn so với thị trường. Các loại thẻ Tuấn rao bán gồm thẻ điện thoại mạng Viettel, Mobifone và thẻ Vcoin (thẻ game do Công ty VTC phát hành). Việc giao dịch được tiến hành thông qua một tài khoản game CF (trò chơi đột kích do VTC quản lý) do Tuấn tạo lập. Mọi công đoạn từ chuyển tiền đến nhận mã số thẻ cào đều được Tuấn thực hiện trên tài khoản này. Tính từ tháng 5 đến giữa tháng 6, Tuấn đã bỏ túi hơn 182 triệu đồng thông qua việc “chat sex”. Có được tiền, Tuấn ăn chơi tiêu xài và mua xe máy.

Công an quận Sơn Trà đang đề nghị Công ty Điện toán và Truyền số liệu Việt Nam (VDC) hỗ trợ, cung cấp các thông tin liên quan đến các tài khoản game và Yahoo của Tuấn để điều tra.

