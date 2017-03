Gia hạn điều tra vụ diễn viên, người mẫu bán dâm

Như đã phản ánh, chiều 2-6, công an bắt quả tang bốn cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Sau đó, công an bắt giữ, khởi tố Võ Thị Mỹ Xuân (người mẫu tự do, hoa hậu Nam Me Kong 2009), Trần Thị Hoa (người mâu Thiên Kim, Á khôi cuộc thi người đẹp quận 12, TP.HCM) và ba đối tượng khác về tội môi giới mại dâm. Các bị can trên đã điều hành đường dây mua bán dâm cao cấp quy tụ toàn người mẫu, diễn viên, ca sĩ phòng trà…. với mức bán dâm từ 1.500 đến 2.500 USD/lần. Ngoài ra, đường dây này còn chăn dắt cả sinh viên bán dâm, tổ chức “sex tour”.

HOÀNG TUYẾT