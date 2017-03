Gia hạn tạm giam phóng viên Hoàng Khương thêm ba tháng

Trước đó, tại buổi họp định kỳ tổng kết tình hình an ninh trật tự tháng 2-2012, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, thông báo phóng viên Hoàng Khương là người chủ mưu, dàn dựng, tạo ra tiêu cực để viết báo. Ngoài ra, đại diện Công an TP cũng thông báo vào cuối tháng 3-2012 sẽ có kết luận điều tra.

Ông Lê Xuân Trung, Tổng Thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, khẳng định Hoàng Khương thực hiện loạt bài về mãi lộ và giải cứu xe đua là theo chủ trương của báo. Hoàng Khương chỉ muốn đấu tranh chống tham nhũng chứ không hề có động cơ, mục đích cá nhân.

ÁI NHÂN