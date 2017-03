Gia hạn tạm giữ hai quan chức chơi cờ bạc tỉ

Theo đó, Công an tỉnh Sóc Trăng gia hạn tạm giữ hình sự đối với hai “kỳ thủ” Nguyễn Thanh Lèo (Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng) và Trần Văn Tân (Giám đốc Trung tâm Đào tạo Lái xe loại 3 tại Sóc Trăng) để tiếp tục phục vụ điều tra. Cũng trong hai ngày 24 và 25-12, một nhân vật mới được triệu tập lấy lời khai là Nguyễn Thanh Hùng (ngụ TP Sóc Trăng) nhưng không bị tạm giữ. Hùng là người có tiếng trong giới cờ bạc ở Sóc Trăng.

Ngoài ra, theo một nguồn tin từ cơ quan điều tra, số tiền tang vật khi hai “kỳ thủ” bị bắt quả tang đang cờ bạc là hơn 30 triệu đồng. Cùng ngày, ông N., một doanh nghiệp ở Sóc Trăng, cho biết trước đây khoảng một tháng, ông Lèo đã gọi điện thoại nhờ ông N. hỏi vay tiền số lượng lớn với lãi suất lên đến 20%/tháng. “Tôi thấy nghi ngờ nên không dám giúp” - ông N. nói.

Trong một diễn biến khác, ngày 25-12, nhà hàng Cánh Buồm và quán cà phê Cánh Buồm Xanh của ông Tân đã đóng cửa. Đồng thời, có hai người đại diện Công ty TNHH Đức Mai (ở Cần Thơ) đến quán tìm vợ chồng ông Tân để đòi nợ nhưng không gặp ai. Đây là nợ do ông Tân mua thiết bị phục vụ cho việc kinh doanh nhà hàng Cánh Buồm. Trưa cùng ngày, hai người của Công ty Đức Mai trình báo Công an phường 2 (TP Sóc Trăng) về vụ nợ và đề nghị được can thiệp.

Hôm nay (26-12), nếu không có gì thay đổi, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành họp về vụ hai “kỳ thủ” chơi cờ bạc tỉ. Được biết hai ông Lèo, Tân đều là đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. Cơ quan tố tụng chỉ có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau khi Tỉnh ủy Sóc Trăng có bước xử lý về mặt đảng.

