Gia hạn tạm giữ nghi can La Hoàng Sang

VKSND TP Cần Thơ đã phê chuẩn gia hạn thời gian tạm giữ La Hoàng Sang (28 tuổi, ngụ TP.HCM) để cơ quan điều tra hoàn tất các thủ tục chuẩn bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can. “Chậm nhất là ngày 4-3, cơ quan CSĐT sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi can Sang về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ” - Đại tá Tấn nói.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 15 giờ chiều 28-2, một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng chờ của hãng xe khách Phương Trang tại Bến xe ngã tư Hùng Vương (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Vụ nổ làm La Hoàng Sang, Dương Thị Thùy Trang (19 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM, bạn gái của Sang) và Trần Văn Thạnh (26 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) bị thương nhẹ. Kết quả xác minh của Công an TP Cần Thơ cho thấy tiếng nổ phát ra từ ba lô của Sang. Làm việc với công an, Sang khai trong ba lô có 1 kg KClO 3 , 1 kg bột than hoạt tính, 0,5 kg lưu huỳnh và một chai keo dán sắt 502. Số hóa chất này Sang mua tại một cửa hàng trên đường Võ Văn Tần (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để làm chất cháy, tạo chữ kết tủa màu trắng trên mặt đất.

GIA TUỆ