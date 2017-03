Gia hạn tạm giữ người lột quần áo tình địch Lê Thị Tuyết

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 16-4, bà Tuyết cùng với con trai là Lê Đình Quý đã chặn đường đánh rồi lột quần áo chị PTB vì cho rằng chị B. dụ dỗ chồng mình.

Vụ đánh ghen được một người hàng xóm dùng điện thoại quay lại rồi đưa cho một người khác tung video clip lên mạng.

Ngay sau sự việc xảy ra, chị B. đã đến Công an trình báo. Đến ngày 22-4, bà Tuyết được triệu tập lên công an phường và Công an TP Thủ Dầu Một ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ ba ngày để điều tra về hành vi làm nhục người khác. Riêng đối với Quý, do mới 15 tuổi, sau khi công an làm việc đã được cho về nhà.

XUÂN LƯƠNG