Gia hạn tạm giữ trưởng, phó QLTT nhận hối lộ

Ngày 5-12, công an phát hiện một xe tải vận chuyển mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đi từ Hà Nội vào Thanh Hóa và chuyển cho Đội QLTT số 31 xử lý. Tuy nhiên, ông Bính và ông Sỹ đã làm luật với chủ xe, yêu cầu đưa 60 triệu đồng sẽ được trả hàng, chủ xe báo với công an. Khi ông Sỹ đang nhận hai phong bì (60 triệu đồng) thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an bắt quả tang.

NGỌC PHONG