Giả tài liệu của cơ quan báo chí, “dọa” đơn vị mở thầu

Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp Hà Mạnh Hoàng và Phạm Bá Hưng (cùng trú tại Việt Yên, Ngũ Hiệp, Thanh Trì) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Trước đó ngày 13-1, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập và đấu tranh xét hỏi đối với Hoàng - hiện là Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thương mại Toàn Cầu. Kết quả đấu tranh, bước đầu Hoàng đã khai nhận về hành vi làm giả thư ủy quyền của nhiều hãng sản xuất thiết bị y tế lớn trên thế giới đồng thời làm giả bức “Thư ngỏ” của báo ANTĐ.

Cơ quan điều tra đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở công ty Toàn Cầu, kết quả đã phát hiện và tạm giữ nhiều tang vật gồm 9 CPU máy tính, 3 máy in mầu, 1 máy scan cùng nhiều tài liệu có giá trị chứng minh tội phạm khác.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai nhận của các đối tượng, bước đầu Cơ quan công an xác định. Tháng 11-2006 Hà Mạnh Hoàng cùng Nguyễn Văn Hậu góp vốn thành lập công ty Toàn Cầu. Ngành nghề kinh doanh: buôn bán thiết bị y tế cho các bệnh viện.

Tháng 11-2008 Hậu bán lại cổ phần cho Hà Quý Dương (em trai của Hoàng) và rút khỏi công ty. Tháng 11-2009 công ty Toàn Cầu thay đổi đăng ký kinh doanh, theo đó thành viên góp vốn gồm Hoàng và Dương, do Hoàng làm giám đốc. Trụ sở được dời về thôn Việt Yên (Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).

Nguồn thiết bị y tế bán cho các bệnh viện bước đầu các đối tượng khai đều là hàng nhập khẩu mới 100% từ các nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức... Giám đốc Hoàng chỉ đạo nhân viên làm giả “thư ủy quyền” của hãng ITO (Nhật Bản); ACCESS HEALTH (Úc); INAMI (Hoa Kỳ) với nội dung ủy quyền cho công ty Toàn Cầu cung cấp sản phẩm y tế trên thị trường Việt Nam.

Cũng bằng cách vào mạng Internet, tra cứu thông tin về các hãng, copy mẫu văn bản, biểu tượng rồi đánh nội dung ủy quyền bằng tiếng Anh rồi dán vào tài liệu đã copy (có biểu tượng của hãng). Trong hồ sơ dự thầu gửi BV GTVT TW, Hoàng đã tự làm giả 03 thư ủy quyền của các hãng ITO, ACCESS HEALTH và INAMI.

Chưa hết, Hoàng còn cùng nhân viên làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan thông tấn báo chí, nhằm “dọa” các đơn vị mở thầu. Hoàng đã làm giấy giới thiệu của công ty Toàn Cầu gửi toàn soạn các báo ANTĐ, báo Đấu thầu và một số cơ quan báo chí khác nội dung giới thiệu Hoàng đến liên hệ quảng cáo cho doanh nghiệp. Mục đích để xin dấu xác nhận công tác của các báo này.

Khi đã có mẫu dấu, Hoàng làm trước “thư ngỏ” của báo ANTĐ. Trong thư, Hoàng đã giả mạo 1 dấu tròn, 1 dấu chức danh và chữ ký của ông An Văn Huân - Phó Tổng biên tập báo. Nội dung của thư ngỏ yêu cầu Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương (BV GTVT TW) làm sáng tỏ một số nội dung liên quan đến việc đấu thầu thiết bị y tế năm 2009 của đơn vị này.

Trung tá Ngô Minh An - Đội trưởng Đội 14 cho biết: Quán triệt Kế hoạch ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững tình hình ANCT-TTATXH cho Thủ đô trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần theo chỉ thị của Bộ Công an và Công an TP, cán bộ chiến sỹ trong Đội đã rất khẩn trương tích cực đấu tranh nhằm hoàn thành chuyên án 014-B trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó trinh sát trong Đội còn bắt một đối tượng truy nã, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.





Theo Minh Tiến (CAND)