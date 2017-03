Giả Việt kiều để trộm tài sản ở sân bay

Trưa 19-9, hành khách ĐUP (ngụ Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng gia đình ra sân bay để P. sang Mỹ du học. Vừa làm xong thủ tục, P. phát hiện toàn bộ hành lý đã biến mất. Tài sản bị mất gồm valy đựng giấy tờ, đồ dùng cá nhân, laptop,… trị giá hơn 20 triệu đồng. Do gần giờ bay nên P. chỉ kịp trình báo lực lượng an ninh sân bay và Công an Tân Bình rồi bay sang Mỹ luôn. Qua theo dõi hình ảnh từ camera, công an phát hiện một thanh niên ăn mặc lịch sự đã lấy valy trên xe đẩy của P. rồi lên taxi đi mất.

Qua quá trình điều tra, công an đã bắt giữ Chánh cùng toàn bộ tang vật vừa mới trộm được. Tại căn phòng Chánh ở có nhiều vật dụng “xịn” nghi là trộm được như laptop, máy ảnh, tân từ điển, điện thoại, quần áo…

Bước đầu, Chánh khai vào tháng 7-2012 đã trộm tài sản của một hành khách. Chánh thường đóng giả Việt kiều, ăn mặc lịch sự, mang theo hộ chiếu, vé máy bay, túi xách để vào khu vực làm thủ tục mà không bị kiểm tra. Lợi dụng hành khách bận làm thủ tục, lơ là, Chánh ra tay trộm tài sản.

LƯU NGUYỄN