Giải cứu 10 tiếp viên nữ trong quán karaoke

Cơ quan công an đang làm rõ việc giữ người, của vợ chồng ông Phan Đức Hải (chủ quán karaoke Ngọc Bích, thị trấn Tuy Phước).

Theo thông tin ban đầu, chiều 9-7, trực ban cảnh sát 113 Công an tỉnh Bình Định nhận điện thoại kêu cứu từ LTMT (20 tuổi, quê TP Cần Thơ) nhờ công an đến giải cứu T. cùng một số cô gái khác ra khỏi quán karaoke Ngọc Bích. Theo T., bà Đặng Ngọc Bích (vợ của ông Hải) về Cần Thơ rủ T. ra Bình Định làm nghề uốn tóc nhưng khi đến nơi lại bắt T. làm tiếp viên, ép bán dâm. Khi T. không đồng ý, xin về quê thì bị vợ chồng ông Hải giữ trong nhà. T. khẳng định quán karaoke Ngọc Bích là một động mại dâm trá hình.

Công an huyện Tuy Phước kiểm tra hành chính quán karaoke Ngọc Bích, phát hiện có ba nữ tiếp viên không đăng ký tạm trú nhưng không có mặt T. Sau khi công an ra về, tối 9-7, T. tiếp tục gọi điện cầu cứu đến cảnh sát 113. Khi công an tiếp tục kiểm tra quán lần hai thì vợ chồng ông Hải không hợp tác. Ông Hải khóa kín cửa nhà rồi chở vợ đi ra ngoài. Đến trưa 10-7, ông Hải mới mở cửa để công an vào kiểm tra. Theo Trung tá Nguyễn Văn Toan, khi kiểm tra trong quán karaoke Ngọc Bích cơ quan chức năng phát hiện có 10 nữ tiếp viên hầu hết ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, trong đó có T. Ngay sau đó, vợ chồng ông Hải cùng các nữ tiếp viên được đưa đến trụ sở công an để làm rõ.

TẤN LỘC