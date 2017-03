Giải cứu bé năm tuổi bị kẻ trộm chó bắt làm con tin

Hưng bị người dân bắt giữ và đánh bị thương nặng. Bình bỏ xe máy trốn vào nhà chị Ninh Thị Thu, khống chế con chị là cháu Vương Thị Ngọc Khánh (năm tuổi) làm con tin và ra điều kiện để cho Bình thoát ra ngoài.

Công an lập hàng rào ngăn không để dân vào “tự xử” tên bắt cóc . Ảnh: Đắc Lam

Công an tỉnh Nghệ An phải điều động gần 100 chiến sĩ cảnh sát 113, cảnh sát cơ động và Công an TP Vinh đến giải cứu con tin. Công an vừa thuyết phục Bình thả con tin, vừa lập hàng rào ngăn người dân mất bình tĩnh mang theo gậy gộc, dao kéo đến bao vây đòi đánh chết Bình. Sau nhiều giờ thuyết phục không thành công, cảnh sát đã phải cạy cửa vào khống chế Bình để giải thoát cháu Khánh, sau đó đưa Bình về tạm giữ tại trụ sở công an tỉnh.

ĐẮC LAM