Giải cứu cháu bé ba tuổi bị bắt cóc

Chiều tối 5-8, trao đổi với Pháp Luật TPHCM qua điện thoại, Ban Chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) xác nhận đã bắt được Trần Thị Hoa, nghi can bắt cóc trẻ em. Đồng thời, công an giải cứu được cháu Nguyễn Ngọc Thảo (ba tuổi) bị Hoa bắt cóc từ ngày 31-7.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin vợ chồng chị Nguyễn Thị Mai Hương (tạm trú xã An Phước, huyện Long Thành) mấy ngày qua đã bỏ hết công việc để đi khắp nơi tìm kiếm đứa con gái của mình là cháu Nguyễn Ngọc Thảo (ba tuổi) bị bắt cóc. Do chồng thường đi làm ăn xa vắng nhà, chị Hương cùng bé Thảo tá túc tại quán nước Hương Lài 2, ven quốc lộ 51 để bán bánh bao sinh sống qua ngày.

Đầu tháng 7-2013, Hoa đến quán Hương Lài xin làm phụ quán. Tuy nhiên, do Hoa không có giấy tờ tùy thân, không rõ lai lịch nên chủ quán không đồng ý. Bất ngờ sáng 31-7, Hoa quay lại quán và mua bánh bao của chị Hương. Tuy nhiên, Hoa nói không có tiền trả tiền mua bánh bao nên nhờ chị Hương mang đi cầm giúp chiếc điện thoại di động để lấy tiền trả.

Chị Nguyễn Thị Mai Hương vui mừng khôn xiết khi hay tin con mình là Nguyễn Ngọc Thảo được công an giải cứu. Ảnh: Đ.LÊ

Cả tin, Hương giao bé Thảo cùng tủ bánh nhờ Hoa trông giúp để đi cầm điện thoại. Sau khi cầm điện thoại quay về, chị Hương sững sờ vì không thấy con gái của mình và Hoa đâu. Bấy giờ chị Hương mới té ngửa khi biết con gái mình bị “mẹ mìn” Hoa bắt cóc. Việc Hoa giả vờ nhờ chị đi cầm điện thoại nằm trong kế hoạch vạch sẵn để dễ bề ra tay.

Vụ cháu Thảo bị bắt cóc được đăng tải trên báo Pháp Luật TP.HCM cùng lời nhắn nếu ai biết thông tin về cháu Thảo xin báo về gia đình nạn nhân và Công an huyện Long Thành hoặc cơ quan công an gần nhất.

Ngay khi báo phát hành, sáng 5-8, chị Hương (mẹ cháu Thảo) nhận được điện thoại từ số máy lạ hỏi: “Có phải chị là mẹ cháu Thảo không? Chúng tôi vừa xem tin, ảnh cháu trên báo nên liền báo tin cho chị”. Sau đó người này hướng dẫn vợ chồng chị chạy về Củ Chi rồi điện thoại lại số máy vừa gọi thì sẽ được nhận lại con.

Ngay sau đó, chị Hương và chồng đã trình báo diễn biến vụ việc cho Công an huyện Long Thành. Lập tức Công an huyện Long Thành đã bố trí trinh sát cùng vợ chồng chị Hương lên đường tìm cháu bé.

Bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, đến 18 giờ cùng ngày, Công an huyện Long Thành phối hợp cùng Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) bất ngờ ập vào bắt giữ Hoa. Bé Thảo được giải cứu an toàn, được giao lại cho người thân trong nỗi vui mừng không thể tả xiết của vợ chồng chị Hương, cha mẹ cháu bé.

Theo xác minh ban đầu, Hoa (sinh năm 1994) là kẻ không nghề nghiệp, ngụ ấp An Lâm, xã Long An, Long Thành (Đồng Nai). Sau khi bắt cóc cháu Thảo, Hoa đón xe buýt đưa cháu lên xã Đôn Thuận, Trảng Bàng (Tây Ninh) ở nhờ nhà một người bạn. Theo lời khai ban đầu của Hoa, Hoa thấy cháu bé dễ thương nên “bắt cóc để nuôi”. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

