Giải cứu cháu bé ba tuổi bị bắt cóc đòi 100 triệu đồng

Trước đó, đầu giờ chiều 30-6, một phụ nữ đeo khẩu trang tới trường mầm non của bé NTNNg (ba tuổi, ngụ phường Rạch Dừa) xin đón bé ra Bãi Sau với mẹ. Thấy người này biết khá rành về cha mẹ bé nên các cô đánh thức bé dậy và cho bé về. Đến chiều, người này gọi điện thoại cho mẹ bé đòi ba lượng vàng để chuộc bé và đe dọa sẽ giết hại bé nếu gia đình báo công an. Dù lo sợ nhưng gia đình bé Ng. vẫn đến công an trình báo.

Sáng 1-7, người này gọi điện thoại đòi gia đình bé Ng. đưa 100 triệu đồng, sau đó liên tục hẹn địa điểm giao tiền, trả bé Ng. ở các điểm dọc theo tuyến quốc lộ 51 qua các huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu), Long Thành rồi lên nhiều địa điểm tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) nhưng vẫn không xuất hiện. Nghi ngờ bị theo dõi, đối tượng hăm dọa sẽ giết và bỏ thi thể bé Ng. tại bờ sông. Qua nói chuyện, mẹ bé Ng. nhận ra giọng nói là của người hàng xóm tên Nhung. Nắm bắt điểm này, công an đã gọi điện thoại thuyết phục Nhung giao trả bé Ng. và ra đầu hàng. Tối 1-7, nhân viên một quán cà phê thuộc khu vực đồi Nhãn (phường 10, TP Vũng Tàu) đưa bé Ng. tới công an phường và cho hay có hai phụ nữ đưa bé Ng. tới quán rồi bỏ đi. Qua hỏi chuyện, bé Ng. xác định một trong hai người là Nhung. Nhung bỏ trốn nhưng đã nhanh chóng bị bắt.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Đức Trịnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an TP Vũng Tàu, cho biết cơ quan này đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Tuyết Nhung về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai ban đầu, Nhung là công nhân nhưng có chơi cờ bạc, nợ mấy trăm triệu đồng. Vì vậy Nhung nghĩ ra cách bắt cóc bé Ng. để đòi tiền chuộc.

TRÙNG KHÁNH