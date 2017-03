Giải cứu cháu bé ba tuổi bị “mẹ mìn” bắt cóc

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã giải cứu và đưa bé Hải về nhà an toàn.

Theo cơ quan công an, ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an tập trung làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Mai, người từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đến rạng sáng 7-1, tổ công tác đã bắt giữ Mai tại khách sạn Thành Vinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Mai khai nhận bắt cóc bé Hải và mang xuống Thường Tín rao bán nhưng không có người mua. Sau đó, Mai đã gửi bé Hải tại nhà của người yêu cũ ở Hải Phòng và về Hà Nội để tìm cách bán bé Hải. Căn cứ lời khai của Mai, Công an TP Hà Nội đã đưa bé Hải từ Hải Phòng về Hà Nội an toàn. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý “mẹ mìn” này.

T.TÚ