Giải cứu cháu bé bị bắt cóc tống tiền

Khoảng 10h30 ngày 22-12, một thanh niên tự xưng là chú của cháu Bích Ngọc và đến gặp cô giáo chủ nhiệm lớp 1A4 Đỗ Thị Oanh xin phép cho cháu về nhà có việc. Không chút nghi ngờ, cô giáo chủ nhiệm đã cho Bích Ngọc về nhà cùng người thanh niên này. Đến khoảng 11h30, chờ mãi tại cổng trường mà không thấy con gái ra về, anh Bùi Trung Thành (bố cháu Bích Ngọc) liền vào hỏi cô giáo chủ nhiệm thì mới phát hiện con gái mình đã bị một đối tượng lạ mặt đến đón…

Ngay sau đó, gia đình cháu Bích Ngọc nhận được điện thoại yêu cầu gia đình chuẩn bị 400 triệu đồng để chuộc. Đối tượng hẹn địa điểm giao tiền tại cầu 3 Vân Đồn, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn. Thậm chí, đối tượng đe dọa gia đình cháu Ngọc nếu báo tin cho cơ quan công an thì chúng sẽ thủ tiêu cháu bé…

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tập trung lực lượng, khẩn trương vào cuộc. Đặc biệt, các trinh sát đã bí mật tiếp cận, đề nghị gia đình hợp tác cùng cơ quan công an để giải cứu cháu Bích Ngọc. Tiến hành rà soát các địa bàn, ngay chiều 22-12, các trinh sát phát hiện một đôi nam nữ đưa một cháu gái khoảng 6 tuổi, mặc quần áo đồng phục đến thuê trọ tại phòng 201, ở nhà nghỉ Nam Sơn, ở tổ 104 khu Cao Sơn 3, phường Cẩm Sơn, TX Cẩm Phả.

Tiến hành xác minh, nhận diện, lực lượng điều tra có đủ cơ sở khẳng định cháu bé đi cùng đôi nam nữ thuê trọ tại nhà nghỉ Nam Sơn là cháu Bích Ngọc. 2 đối tượng này đã cùng nhau bắt cóc cháu Bích Ngọc. Đến 2h sáng 23-12, gia đình cháu Bích Ngọc điện thoại vào máy đối tượng bắt cóc và nói rằng đã mang đủ tiền đến khu vực cầu 3 Vân Đồn. Khi đối tượng nam vừa từ nhà nghỉ Nam Sơn, thuê taxi đi nhận tiền thì cũng là lúc các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an thị xã Cẩm Phả ập vào phòng trọ giải cứu cháu Bích Ngọc và bắt giữ đối tượng nữ. Chỉ ít phút sau, tên đồng bọn đã bị các trinh sát bắt giữ tại cầu 3 Vân Đồn.

Lực lượng công an đã thu giữ 1 ĐTDĐ mà bọn chúng dùng để liên lạc với gia đình cháu Bích Ngọc cùng 1 cuộn băng dính, dây nilon để trói cháu Bích Ngọc… Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận là Phạm Văn Khánh (SN 1983), ở tổ 31 khu 4A1 và Vũ Thị Xuân (SN 1990), ở tổ 125 khu 10A), thuộc phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Do đang mắc nợ vì chơi lô đề, bóng đá, gia đình hai bên lại đang giục cưới, không có tiền nên cả hai đã bàn nhau gây án.

Theo Nguyên Lê (ANTĐ)