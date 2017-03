Giải cứu cô gái bị kẻ “phê” ma túy khống chế, dọa giết

Tùng buộc chị H. đi ra ngoài hành lang bệnh viện rồi đe dọa: “Ai vào đây tao sẽ giết chết con này”. Vụ việc khiến các y, BS, bệnh nhân và người nhà chăm bệnh nhân lo lắng, náo loạn.

Cảnh sát 113, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tới hiện trường tìm biện pháp giải cứu nạn nhân. Sau 30 phút thuyết phục không thành, lực lượng cảnh sát 113 đánh lạc hướng và lao vào khống chế, tước được chiếc kéo trên tay và bắt giữ Tùng, giải cứu chị H. an toàn.

Khi cảnh sát 113 đưa Tùng về Công an phường Bắc Hà thì Tùng vẫn đang trong trạng thái “phê” ma túy, miệng lảm nhảm.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao Tùng cho cơ quan Công an TP Hà Tĩnh tạm giữ. Theo nhận định ban đầu, do Tùng sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác và có hành vi trên.

Đ.LAM