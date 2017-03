Giải cứu gần 20 lao động trẻ em trong cơ sở may

Trước đó, trinh sát C45 Công an quận Tân Phú, Công an phường Tân Sơn Nhì và Phòng LĐ-TB&XH quận Tân Phú bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở may tại hẻm 91 đường Trần Tấn (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú). Tại đây, có gần 20 lao động trẻ em đang làm việc. Ngay sau đó, ông T. (chủ cơ sở) và các lao động trẻ em được đưa về trụ sở công an làm rõ.

Theo điều tra sơ bộ, gần 20 trẻ em có độ tuổi từ 12 đến 16, đa số là người dân tộc, quê quán tại tỉnh Điện Biên. Các em khai đã làm công cho cơ sở may của ông T. hơn hai năm nay. Người của ông T. ra tận Điện Biên dụ dỗ các gia đình giao con em họ vào Nam làm việc, học nghề may. Những người đi tuyển lao động đã ứng trước cho gia đình các em 1-3 triệu đồng/em.

Gần 20 lao động trẻ em được giải cứu đưa về tạm ở khách sạn chờ làm rõ vụ việc. Ảnh: HT

Tại cơ sở may của ông T., các em bị buộc làm việc 12-14 giờ mỗi ngày, ăn uống kham khổ, ngủ tập trung. Dù mức lương rẻ mạt nhưng ông T. giữ lại trả theo từng năm hoặc khi các em có nhu cầu về quê.

Ngay chiều 12-11, các em được chuyển đến ở tạm tại một khách sạn chờ làm rõ vụ việc.

Trước đó, cuối tháng 9-2012, C45 đã phối hợp với chính quyền quận Tân Phú giải cứu 23 trẻ em người dân tộc Kh’Mú tại cơ sở may gia công ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Với sự trợ giúp của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và Tổ chức Blue Dragon Children’s Foundation, 23 trẻ đã được đưa về Điện Biên đoàn tụ gia đình.

HOÀNG TUYẾT