Giải cứu hai bé gái bị bán vào động mại dâm

Ông Hà Văn Xuân, Trưởng Công an xã Châu Thôn (huyện Quế Phong), cho biết hai em H. và M. được gia đình báo bị mất tích từ ngày 15-9. Gia đình và nhà trường đi tìm và biết tin hai em bị Lộc Thị Hồng (ngụ xã Châu Thôn) bán vào một quán giải khát của vợ chồng Cường-Thoài (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) và bắt làm gái mại dâm.

Ngày 24-9, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Bình giải cứu hai em H. và M. Theo tường trình của hai em H. và M., hai em bị Cường-Thoài bắt bán dâm cho khách nhiều lần. Hiện Hồng đã bỏ trốn. Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra.

Đ.LAM