Giải cứu một người “diễn xiếc” trên… đỉnh tượng đài

Người đàn ông đứng huơ tay trên đỉnh tượng đài



Theo LÊ GIANG (TTO)



Theo người dân cho biết, người đàn ông trên có biểu hiện say rượu đi bộ vào vòng xoay Quách Thị Trang. Do tượng đài Trần Nguyên Hãn có thiết kế làm thang sắt móc thẳng vào phần hông tượng nên người đàn ông trên đã trèo lên bằng đường thang này lên thẳng đỉnh tượng đài.Sau khi lên tới, ông ta đứng thẳng trên đỉnh tượng đài… huơ tay với hàng trăm người đang hồi hộp đứng theo dõi phía dưới đường.Lực lượng dân quân, Công an P.Bến Thành cùng CSGT Q.1 nhanh chóng đến hiện trường giữ trật tự, điều tiết giao thông. Lực lượng cứu hộ thuộc phòng cảnh sát PCCC Q.1 và một xe chữa cháy chuyên dụng với thang xe được điều đến giải cứu người đàn ông này.Sau một hồi huơ tay, đứng lên ngồi xuống trên đỉnh tượng đài thì người đàn ông này không tìm được… đường xuống đất.Khi lực lượng PCCC dùng thang xe đưa lên giải cứu thì người đàn ông này mới xuống đất được. Sau đó, người đàn ông này được đưa thẳng vào trụ sở Công an P.Bến Thành để làm rõ vụ việc.