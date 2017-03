Giải cứu một trẻ em bị lừa bán sang Trung Quốc

Đang tạm giữ Lương Thị Thuyên, Lương Thị Xuân, Lữ Văn Oanh, Ven Văn Long (cùng trú Nghệ An) để điều tra hành vi buôn bán trẻ em.

Ngày 26-4, Lô Thị Bun từ Trung Quốc về quê nhà ở huyện Con Cuông (Nghệ An) bàn bạc với Xuân đưa phụ nữ và trẻ em bán sang Trung Quốc. Xuân liên kết với Oanh và Long lừa em CTN (14 tuổi) đưa đi bán. Sau đó, Bun bảo Thuyên từ Trung Quốc về mua em N. với giá 30 triệu đồng. Tuy nhiên, Thuyên chỉ đồng ý mua N. với giá 23 triệu đồng vì “còn ít tuổi, phải nuôi 2-3 năm nữa mới bán đi làm vợ được”. Khi Thuyên, Xuân, Oanh, Long trên đường đưa em N. đế khu vực biên giới thì bị công an phát hiện, bắt giữ và giải cứu em N. đưa về nhà an toàn.

Bước đầu Thuyên khai thời gian qua đã lừa đưa một số phụ nữ, trẻ em bán ra nước ngoài.

ĐẮC LAM