Giải cứu thành công cháu bé bị hai anh em bắt cóc

Thoan và Thoại làm khai thác gỗ thuê cho gia đình ông Nguyễn Văn Thoàn (cha cháu Đạt, trú xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận bắt cóc cháu Đạt là nhằm mục đích tống tiền.

Chiều 7-8, do bức xúc chuyện ông Thoàn không thanh toán đầy đủ số tiền làm thuê nên Thoan và Thoại đã dụ dỗ cháu Đạt đi mua kem. Sau đó, cả hai bắt xe khách, đưa cháu Đạt từ Quảng Trị lên vùng núi huyện Đông Giang, Quảng Nam. Nhận được thông tin, Công an xã Ba, Công an Đông Giang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ Thoan và Thoại tại rừng khe Đá Bí, gần thủy điện An Điềm 2 (xã Ba, huyện Đông Giang) vào tối 8-8. Hiện cả hai được di lý về Quảng trị để tiếp tục điều tra.

