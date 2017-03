Giải mã vụ “kiều nữ” đại náo... taxi

TS NGUYỄN ÁNH HỒNG, Trưởng khoa Tâm lý học ĐH KHXH&NV: Cần phải khám cả về tâm lý và sinh lý

Có những người sinh ra bị khuyết tật ở mắt, mũi, tai… ngay từ trong bụng mẹ. Nhưng có những người khi lớn lên rồi thì bị khuyết tật trong tâm hồn hoặc có vấn đề trong tâm sinh lý đều được gọi là không bình thường. Hiện tượng “kiều nữ” chắc chắn là người không bình thường kể cả về mặt tâm lý và sinh lý. Ở đây xét trên hiện tượng nên không thể cho đáp án chính xác. Muốn biết phải có sự khám bệnh tâm lý và sinh lý trong hormone. Nên khi nghiên cứu giải quyết một trường hợp người ta phải khám xem hiện tượng đó thuộc loại gì, do nhu cầu hormone hay do tâm lý. Và từ đó có trường hợp cần phải dùng thuốc và chữa bệnh cả về tâm lý. Nhưng với những người thần kinh thì phải kết hợp cả hai. Đặc biệt vì là bệnh tâm lý và sinh lý nên cơ địa mỗi người là cho kết quả điều trị khác nhau, không ai giống ai cả. Đại tá - BS NGUYỄN VĂN HƯỜNG, Chủ nhiệm khoa Nội tâm thần BV 175: Gu chọn đối tượng để thỏa mãn khác nhau

Có hàng trăm loại bệnh tâm thần khác nhau với rất nhiều triệu chứng, biểu hiện khác nhau. Tuy nhiên, loại bệnh tâm thần thường gặp nhất là tâm thần phân liệt và rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu, trầm cảm. Và khi dùng thuốc điều trị quá liều sẽ gây ngộ độc và thường thuốc điều trị tâm thần còn làm giảm yếu tố tình dục chứ không thể gây ham muốn hàng giờ được. Trong trường hợp này, nếu dùng thuốc Stilnox là thuốc ức chế. Tuy nhiên, có thể chưa đến giai đoạn ức chế nó lại có kích thích gây ham muốn. Song như báo chí viết thì cô ấy ham muốn kéo dài cả đêm thì không thể là do loại thuốc này mà rõ ràng là bị ức chế thần kinh và có thể gọi là cuồng dâm. Đó là triệu chứng về tinh thần, mất khả năng kiềm chế và thiên về tình dục. Qua quá trình điều trị tôi thấy có những bệnh nhân bị thần kinh cứ đòi lấy bác sĩ. Thậm chí là cởi trần truồng giữa sân và gặp người là gạ. Nhưng họ còn biết sợ bác sĩ nên né tránh. Song trong trường hợp này nếu dựa vào các thông tin trên mạng thì cô này giống như rối loạn cảm xúc mà pha hưng phấn là giải tỏa ức chế, thiên về giải tỏa tình dục. Nó giống như cuồng dâm nữ phải hoạt động cho bằng được. Nên phải điều trị cả về tâm lý và thuốc. Quan trọng nhất là yếu tố tinh thần là thuốc hóa dược. Phải kết hợp thuốc và tâm lý người ta gọi là liệu pháp hành vi và liệu pháp nhận thức để giải thích cho người ta hỗ trợ kìm lại. Nếu không làm được thì họ sẽ để tự do chỉ dùng thuốc không sẽ không triệt để. Vì lúc hết thuốc và hết cơn họ phải nhận thức được. Bệnh này mỗi người có biểu hiện khác nhau và chữa cũng khác nhau. Đặc biệt người bệnh họ cũng có sở thích, gu chọn đối tượng để thỏa mãn khác nhau. Trường hợp này có thể thích đối tượng là tài xế taxi. Và trạng thái này có là kén chọn một chút, lẫn vào đó là có chút lý trí chọn đối tượng. Nhưng cũng có loại miễn là thỏa mãn chứ không cần đối tượng nào cả. Biểu hiện bệnh thường với đàn ông và phụ nữ cũng khác nhau. Với đàn ông có thể do có sức mạnh nên có thể cưỡng, hiếp. Còn phụ nữ thì họ thường phải lừa để ngủ cho bằng được. Nhưng không thể dùng liệu pháp tâm lý, liệu pháp hành vi… điều trị. Vì nếu dùng liệu pháp tâm lý mà người bệnh kiềm chế được thì không thể gọi là bệnh, cho nên phải dùng thuốc. Nhưng nếu chỉ dùng thuốc thì trị bệnh không triệt để được và chậm. Nên phải kết hợp các biện pháp tâm lý. Cái khó ở đây là không khai thác, không chẩn đoán được bệnh nhân.