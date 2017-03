Giải Sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng: Vì sao có tên Vedan?

Bà Nguyễn Thị Sinh, Giám đốc NATUSI: Xướng tên Vedan có thể do MC... đọc nhầm (!?) . Thưa bà, trung tâm đánh giá thế nào khi đưa Vedan vào danh sách đề cử xét giải thưởng này? + Vedan có đăng ký tham gia chương trình với ba sản phẩm. Ban đầu trung tâm cũng ngần ngại lắm vì thấy doanh nghiệp này có nhiều vấn đề nhạy cảm quá. Do đó chúng tôi đã hỏi ý kiến nhiều chuyên gia, nhiều cơ quan quản lý. Họ cũng cho ý kiến rằng tuy Vedan có vấn đề về môi trường nhưng đây là đánh giá chất lượng sản phẩm mà sản phẩm của Vedan mang tính toàn cầu, có cải tiến chất lượng kỹ thuật. Các chuyên gia đều nói sản phẩm thì không liên quan nên không có lý do gì để loại những sản phẩm này. . Bà có thể cho xem văn bản thể hiện những ý kiến này không? + Tôi chỉ gọi điện thoại hỏi ý mà thôi chứ không có văn bản gì. . Xin bà cho biết cụ thể tên cơ quan cho ý kiến trên? - Là Trung tâm Thông tin (thuộc Văn phòng phía Nam của Bộ Khoa học và Công nghệ), Bộ Công thương. Đều là trao đổi qua điện thoại. . Xin bà cho biết cụ thể người nào đã cho ý kiến này? + Tôi xin không nói tên. . Nếu Vedan không được giải thì tại sao NATUSI lại không trả lại tiền tham gia cho Vedan? + Cái này để tôi kiểm tra lại. . Nếu bà cho rằng Vedan không được giải thì tại sao doanh nghiệp này lại được kêu tên lên nhận giải? + À... Hôm đó lu bu đông lắm nên có thể MC... đọc nhầm (!?).