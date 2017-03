Giải thoát bé gái 15 tuổi bị bán vào động mại dâm

Trước đó, cháu LTTL (trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) bị Vi Thị Thoa (trú xã Xiêng My, huyện Tương Dương) lừa bán vào động mại dâm. Cháu L. đã kịp nhắn tin về nhà kêu cứu. Nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Tương Dương vào cuộc tìm bắt được Vi Thị Thoa. Ngoài ra, tại đây lực lượng công an còn giải cứu thêm HTH (trú huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.

ĐẮC LAM