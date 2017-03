Giảm 50% số người Việt Nam qua Campuchia đánh bạc

Trước tình hình người Việt qua Campuchia đánh bạc ngày càng phức tạp, Bộ công an đã tổ chức lực lượng gồm nhiều đơn vị phối hợp như biên phòng, hải quan, công an thuộc các tỉnh, thành TP.HCM,Tây Ninh, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An… đấu tranh phòng, chống. Với phương châm phòng ngừa trong nội địa là chính, các địa phương, cấp ngành đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 35.000 lượt người dân, hơn 400 người hành nghề xe ôm, vận động hơn 7.500 hộ dân ở biên giới cam kết không tiếp tay, đưa đón con bạc.

Từ tháng 5-2011, cơ quan chức năng đã triệt phá hai chuyên án cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến việc đánh bạc ở Campuchia, năm chuyên án tổ chức đánh bạc, môi giới, đưa người sang Campuchia đánh bạc. Ngoài ra lực lượng đã xử lý 507 vụ/781 đối tượng xuất cảnh trái phép có dấu hiệu đánh bạc; 65 vụ/72 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động đánh bạc qua biên giới, giải cứu 21 người bị bắt giữ trái pháp luật.

Biện pháp kiểm soát hành chính cũng được tăng cường. Qua đó lực lượng phát hiện gần 1,7 triệu lượt người xuất cảnh, vượt biên trái phép, trong đó xác định hơn 235.000 lượt người có dấu hiệu tham gia đánh bạc (trong đó cư dân biên giới chiếm 25%)…

Đã có 17/54 casino, 15/36 trường gà đóng cửa; hầu hết các casino, trường gà chỉ hoạt động cầm chừng 2-3 ngày/tuần hoặc thu hẹp quy mô so với trước, số người Việt Nam qua Campuchia đánh bạc giảm gần 50%.

LƯU NGUYỄN