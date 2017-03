Giảm 70% số người chết do ngộ độc thực phẩm

Tuy nhiên, số vụ ngộ độc thực phẩm đã giảm 40%, số người chết do ngộ độc thực phẩm giảm 70% so với cùng kỳ năm 2010. Đây là nhận định được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm diễn ra chiều 9-8, tại Hà Nội.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các bộ, ngành tích cực tham mưu với Chính phủ để tháng 9 tới ban hành được nghị định hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm. Các đoàn thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm tập trung vào các bếp ăn tập thể, sản xuất bánh trung thu. Cuối năm, các cơ quan quan lý nhà nước cần xếp hạng cho mỗi tỉnh, thành về kết quả hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

