Giám định khu nhà xưởng bị sập tường làm bốn người chết

Công an thị xã Thuận An đã trưng cầu Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Dương giám định chất lượng toàn bộ công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty Chyang Sheng (phường An Phú, thị xã Thuận An). Cùng ngày, Thanh tra Sở Xây dựng và các ngành chức năng cũng đã vào cuộc kiểm tra toàn diện công trình trên. Hiện công trình đã bị đình chỉ thi công để điều tra làm rõ.

Được biết Công ty TNHH TM-DV Vượng Đạt (đóng tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) là đơn vị thi công nhà xưởng cho Công ty Chyang Sheng. Phía Công ty Vượng Đạt có ký hợp đồng với ông Nguyễn Đức Toàn (ngụ phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một), là người nhận thầu phần thô công trình trên.

Cùng ngày, ông Dương Nhựt Quang, cán bộ Phòng Thanh tra thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, cho biết hiện chưa có kết luận chính thức đây là vụ tai nạn lao động hay không.

PL (Theo TTXVN)