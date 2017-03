Giám định xác con báo vận chuyển trái phép

Xác con báo nặng 110 kg được phát hiện đêm 30-10 trên ô tô con 37S-8720 do Nguyễn Công Toàn (trú huyện Yên Thành, Nghệ An) điều khiển trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) hướng ra Hà Nội.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An), cho biết Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã của vườn đã cùng VKSND huyện Con Cuông tổ chức thả ba con khỉ mặt đỏ cùng 50 con rùa về môi trường rừng tự nhiên. Tất cả số động vật trên (nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới) được lực lượng kiểm lâm thu giữ từ các đối tượng săn bắt, buôn bán trái phép và các nhà hàng.

ĐẮC LAM