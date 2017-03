Giám đốc Đài PT&TH Long An treo cổ tự vẫn

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4-12, người nhà phát hiện ông Phan Thanh Vân, Giám đốc Đài PT&TH tỉnh Long An, chết trong tư thế treo cổ trên sợi dây dù ở cầu thang tầng 1, ngôi nhà riêng của ông tại đường Bảo Định, phường 2, TP Tân An (Long An).

Một cán bộ của đài cho biết sáng cùng ngày, không thấy ông Vân vào cơ quan, nhân viên của đài có việc cần liên hệ nên gọi vào số máy của ông nhưng không được. Nhân viên này gọi cho người thân của ông. Gia đình đi tìm và phát hiện ông treo cổ tự vẫn tại căn nhà nói trên. Ông Vân cùng vợ đã chuyển về căn biệt thự vừa mới xây ở phường 4, TP Tân An còn ngôi nhà nơi ông treo cổ đang kêu bán nên thường chốt khóa cửa phía ngoài… Cơ quan điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Tân An đã đến khám nghiệm tử thi và điều tra hiện trường. Theo nhiều nguồn tin, những ngày qua ông Vân có biểu hiện buồn, ít nói khi tiếp xúc với mọi người trong cơ quan và bạn bè. Có thể ông buồn vì chuyện gia đình, con cái làm nên nợ nần. Để giữ danh dự, ông buộc phải nhiều lần xuất tiền túi ra trả nợ cho con. Gần đây nhất, dư luận quan tâm đến việc con gái Kiều Giang của ông viết biên nhận mượn nợ của ba người dân với số tiền 750 triệu đồng sau đó chối bỏ, phủ nhận bút tích trong các giấy biên nhận nợ. Sau khi công an giám định chữ viết, cô này bị khởi tố về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông đã nộp cho công an số tiền 750 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả (trả nợ cho Giang) và bảo lãnh cho con gái được tại ngoại chờ ngày tòa xét xử. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập trước nhà ông Vân xem cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: TƯỜNG VÂN Thời gian gần đây, ông Vân cũng bị kiểm điểm về trách nhiệm trong quản lý, điều hành Đài PT&TH Long An. Theo Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Long An, cơ quan này đã thu thập chứng cứ để báo cáo về lãnh đạo tỉnh là ông Vân không có lỗi trong chuyện nợ nần của con. Nhiều người cho rằng vì vụ việc nêu trên khiến ông Vân đau buồn, suy sụp tinh thần. Thời gian gần đây, ông bị giảm cân nhiều và già đi khá nhanh. Ông Phan Thanh Vân sinh năm 1953, tại Bến Lức. Ông từng là phó chủ tịch, rồi chủ tịch UBND huyện Bến Lức, sau được rút về Văn phòng UBND tỉnh Long An, trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc Đài PT&TH Long An cách đây khoảng 10 năm. Ngoài công việc cán bộ lãnh đạo, ông Vân còn được công chúng biết đến với tư cách là một tác giả ca cổ. Ông là một trong những tác giả ca cổ có nhiều bài ca được phổ biến rộng rãi nhất ở Long An. Ông là hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. TÂM PHÚC