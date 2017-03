Giám đốc Đài PT-TH Long An tự tử vì buồn chuyện gia đình

Dựa trên kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và công tác xác minh, công an kết luận ông Vân tử vong vào sáng 4-12 tại nhà riêng ở TP Tân An là do treo cổ tự tử vì buồn chuyện gia đình. Đây không phải vụ án mạng. Các bộ phận trên cơ thể ông Vân không dấu vết tổn thương do ngoại lực tác động.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, liệu nguyên nhân ông Vân tự vẫn có xuất phát từ việc bị kiểm toán, phát hiện vấn đề sai phạm liên quan đến trách nhiệm của ông; Đại tá Châu xác nhận trong quá trình điều tra, cơ quan công an không phát hiện vấn đề gì trong quản lý cơ quan của ông Vân.

TÂM PHÚC