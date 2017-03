Giám đốc ngân hàng đi mua tiền giả

(PL)- Ngày 21-6, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam hai bị can trong vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Hai bị can là Lê Anh Duy, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long tại huyện Hồng Dân và Phan Văn Hiếu (ngụ ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình).

Trước đó hai ngày, Duy đã đến Công an huyện Hồng Dân đầu thú. Duy đưa 255 triệu đồng cho Tạ Ngọc Thương lên TP.HCM mua 500 triệu đồng tiền giả về tiêu thụ kiếm lời. Mua về, Thương giao lại cho Hiếu. Duy đề nghị Hiếu đem về nhà cất giữ khi nào thuận tiện sẽ đem ra tiêu thụ nhưng khi biết nhiều người đã bị bắt vì tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, Duy kêu Hiếu đem tiền giả đi tiêu hủy. Hiếu mang một số ra đốt, một số bỏ xuống kênh, nhiều người nhặt được đem đi tiêu thụ. Hiện Công an tỉnh Bạc Liêu đang phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh điều tra mở rộng vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. HÀN NGUYÊN