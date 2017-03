Giám đốc ngân hàng ôm cả chục tỉ đồng bỏ trốn

Sáng 26-5, dư luận tại thị trấn Lấp Vò (Đồng Tháp) xôn xao chuyện ông Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB) huyện Lấp Vò, bỏ trốn từ ngày 20-5, sau khi huy động hàng chục tỉ đồng tiền gửi của nhiều người dân.

Khóc ròng vì bị gạt

Tại chợ Bù Hút, xã Bình Thạnh Trung, bà B. khóc ròng: “Ngày 20-5, nghe đồn ông Quang bỏ trốn, tui gọi điện thoại vào số máy của ổng nhưng ổng không nghe máy. Tối 21-5, từ số máy trên ông Quang gọi điện thoại và nhắn tin vào máy tôi cho biết tiền cho vay bị giựt hết rồi, không có khả năng trả tiền. Tui gần như muốn xỉu. Đến sáng 23-5 thì điện thoại của ông Quang không còn liên lạc được, tôi gọi vào số điện thoại của vợ ông Quang cũng không ai nghe máy”.

Bà B. cho biết ông Quang đã thuyết phục bà rằng tại ngân hàng đang có nhiều hồ sơ vay vốn đáo hạn nhưng chủ khế ước không có tiền trả nợ. Nếu ai có tiền trả thay cho chủ khế ước, Quang sẽ cho làm hồ sơ vay vốn mới và duyệt cho vay tiếp với số tiền cao hơn số tiền mượn nợ đáo hạn, từ đó người vay vốn vừa có tiền trả cho những người cho mượn vốn đáo hạn, vừa có tiền trả lãi ngân hàng. Việc làm này ông Quang đã thực hiện nhiều lần sòng phẳng nên nhiều người trong đó có bà B. rất tin tưởng.

Căn nhà của Nguyễn Hữu Quang đóng cửa từ nhiều ngày nay. Ảnh: HÙNG ANH

Bà T., chủ một doanh nghiệp ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, cũng đưa cho ông Quang 11 tỉ đồng vốn của gia đình, người thân và vốn huy động từ nhiều người. Nhiều ngày qua bà T. không dám về nhà vì bị những người cho vay tiền đòi nợ.

Nhà đã bị gán nợ

Ông Quang có nhà ở đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh (Đồng Tháp). Sau khi ông Quang và vợ con vắng mặt tại đây, mọi người tá hỏa khi biết toàn bộ tài sản của vợ chồng ông Quang đều đã được gán nợ ở Long Xuyên (An Giang).

Một cán bộ Công an huyện Lấp Vò cho biết nhiều nguồn tin tiết lộ việc ông Quang thường xuyên đi Campuchia qua ngã Châu Đốc. Theo người dân khóm Mỹ Trung, gần đây có nhiều người tìm đến nhà ông Quang để đòi nợ, trong đó có nhiều xe ôtô mang bảng số Campuchia.

Ông Trần Văn Kháng, Chánh Văn phòng UBND huyện Lấp Vò, xác nhận: “Chuyện ông Quang ôm nhiều tiền bỏ trốn là có thật. Chi nhánh MHB Đồng Tháp đã điều ông Phạm Thiện Hải từ nơi khác về thay thế ông Quang để điều hành hoạt động của Phòng Giao dịch Lấp Vò. UBND huyện cũng chưa biết cụ thể số tiền ông Quang nợ của người dân là bao nhiêu”.

Cán bộ trực ban Công an huyện Lấp Vò cho biết đã có nhiều người dân đến trình báo, tố cáo việc bị ông Quang lừa đảo chiếm đoạt tiền, nạn nhân là người trong huyện và các địa phương như Lai Vung, Cao Lãnh, Sa Đéc, nhiều người bị mất đến hơn 10 tỉ đồng. Có tin cho biết số tiền ông Quang chiếm đoạt đã lên đến hơn 50 tỉ đồng. Trước khi trốn đi ông Quang đã nộp đơn xin thôi việc. Công an huyện đang hướng dẫn người dân trình báo đúng thủ tục để báo cáo vụ việc về Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý điều tra.

Bắt một phó phòng giao dịch chiếm đoạt gần 14 tỉ đồng Ngày 26-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Nông cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Văn, nguyên phó trưởng phòng giao dịch của Chi nhánh Sacombank Đăk Nông, về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Với nhiệm vụ được giao, ông Văn đã “nhiệt tình giúp đỡ” khách hàng quen biết vay tiền ngân hàng rồi gợi ý khách cho vay lại một phần. Viện lý do vay tiền trả lãi suất cao để làm “dịch vụ đáo hạn”, ông Văn đã vay tiền nhiều người dẫn đến mất khả năng trả nợ. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7-2008 đến tháng 1-2010, ông Văn vay tiền rồi chiếm đoạt của 15 nạn nhân với tổng số tiền trên 13 tỉ đồng. Sự việc được phát hiện khi các nạn nhân liên tục đến trụ sở Sacombank Đăk Nông đòi nợ và tố cáo ông Văn. Ngày 15-1-2010, ông Văn bị đình chỉ công tác, sau đó ông bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tháng 4-2010, ông Văn ra đầu thú tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Đăk Nông. HẢI NAM

HÙNG ANH