Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ bị kiện

Tháng 2-2011, ông Quí say rượu và lái xe ô tô gây tai nạn tại địa bàn quận Ô Môn (TP Cần Thơ) và bỏ chạy. Sau khi về trụ sở Công an quận Ô Môn để làm việc thì ông Quí có thái độ không chấp hành, không hợp tác… Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn sau đó vào cuộc và đến ngày 16-3 đã có văn bản gửi Sở GTVT TP Cần Thơ xử lý ông Quí theo thẩm quyền do không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự. Đến ngày 15-4, giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ ký quyết định số 629/QĐ-SGTVT kỷ luật ông Lê Văn Quí - Đội phó Đội Thanh tra giao thông bằng hình thức cách chức. Sau khi kỷ luật, Sở không bố trí công tác khác cho ông Quí.

GIA TUỆ